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Лунный грунт планируют применять в качестве топлива

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- Айжан Мамбеталиева
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Китайские ученые из Нанкинского университета нашли способ превращения лунного грунта в углекислый газ, кислород и топливо. Данные работы опубликованы в Joule.

Специалисты обнаружили, что полученный со спутника грунт может служить катализатором для получения необходимых веществ. Образцы были доставлены китайским космическим кораблем Chang'e 5, в них также был выявлен высокий уровень железа и титана.

Хотя эффективность лунного грунта как катализатора меньше, чем у земных образцов, исследователи продолжают испытывать различные подходы для оптимизации метода. Например, переплавка лунного грунта в наноструктурированный высокоэнтропийный материал.


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URL: https://www.vb.kg/417868
Теги:
космонавтика, новости мира, в мире, космос
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