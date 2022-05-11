Лунный грунт планируют применять в качестве топлива

Китайские ученые из Нанкинского университета нашли способ превращения лунного грунта в углекислый газ, кислород и топливо. Данные работы опубликованы в Joule.

Специалисты обнаружили, что полученный со спутника грунт может служить катализатором для получения необходимых веществ. Образцы были доставлены китайским космическим кораблем Chang'e 5, в них также был выявлен высокий уровень железа и титана.

Хотя эффективность лунного грунта как катализатора меньше, чем у земных образцов, исследователи продолжают испытывать различные подходы для оптимизации метода. Например, переплавка лунного грунта в наноструктурированный высокоэнтропийный материал.