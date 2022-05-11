В центре Бишкека борются со стихийной торговлей

В центре Бишкека городские власти решили избавляться от точек стихийной торговли, сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что администрация и УВД Первомайского района проводят совместные рейды по стихийной торговле и соблюдению общественного порядка.

Недавняя инспекция прошла по бульвару Эркиндик и площади "Ала-Тоо".

Убрали два силомера, незаконные точки продажи мороженого и холодных напитков. На территории Картинной галереи после разъяснительной работы убрано уличное караоке.

Напомним, что накануне на центральной площади "Ала-Тоо" состоялся развод-инструктаж милиции органов внутренних дел Бишкекского гарнизона с целью проведения усиленных совместных рейдов по очистке от стихийной торговли бульвара Эркиндик и площади "Ала-Тоо", также соблюдения общественного порядка.

Дежурство будут проводится с 18:00 до 01:00.