В Бишкеке иностранных студентов призвали бесцельно не покидать квартиры

В Бишкеке сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПЭНМ) совместно с сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) УВД Ленинского района проводятся профилактические мероприятия разъяснительного характера среди местных и иностранных граждан о соблюдении законодательства Кыргызской Республики. Об этом сообщат пресс-служба УВД Ленинского района.

"Основная тема лекции - "Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в социальной сети интернет" и "О вреде наркотических и психотропных веществ".

В ходе проводимых профилактических мероприятий, сотрудники милиции призывали иностранных студентов в ночное время бесцельно не покидать гостиные комплексы и квартиры.

Также, рассказали о пагубном влиянии наркотических средств на организм человека и его жизнь в целом. Далее, были затронуты темы интернет-пространства, где, возможны проявления психологического воздействия на молодежь, что может носить отрицательный характер".