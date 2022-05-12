ГКНБ дал пояснение по видео c поста транспортного контроля "Кольцо"

ГКНБ дал пояснение по опубликованному в социальных сетях видео, где депутаты парламентской фракции "Бүтүн Кыргызстан" посетили пост транспортного контроля "Кольцо", расположенный в городе Сүлүктү.

Сообщается, что в рамках противодействия контрабандной деятельности и незаконного провоза грузов на указанном посту несут службу представители компетентных органов из числа сотрудников ГКНБ, Пограничной службы, МВД и ГТС при МФ КР. В момент посещения данного поста, со стороны водителей поступили жалобы, что с них требуют деньги за проезд. Также от водителей поступили жалобы о том, что данный пост функционирует незаконно.

ГКНБ информирует, что данный пост выставлен в соответствии с решением полномочного представителя президента в Баткенской области. Такие посты расположены и на других участках автодорог Баткенской области.

Если со стороны сотрудников поста были затребованы денежные средства в корыстных целях, то граждане могли обратиться в Лейлекский районный отдел или Баткенское областное управление ГКНБ. Более того, граждане могли обратиться в органы прокуратуры с соответствующим заявлением. Однако подобных обращений не поступило. Не доказан также тот факт, что сотрудники поста работали без служебных удостоверений.

В доме культуры села Кулунду была проведена встреча губернатора Баткенской области, руководства силового блока Баткенской области и депутатов парламентской фракции "Бүтүн Кыргызстан" с населением нижней зоны Лейлекского района в количестве более 250 человек, где был повторно рассмотрен данный вопрос. Однако и на этой встрече депутаты парламентской фракции "Бүтүн Кыргызстан" и местные жители не смогли предоставить какие-либо подтверждающие факты.

Ведомство отмечает, на видео один из граждан выражает свое недовольство в отношении сотрудников поста. Это - гражданин Кыргызской Республики Т.А. 1982 года рождения, который является одним из злостных нарушителей законодательства. Ведомство располагает информацией, что данный гражданин занимается активной продажей нашей продукции в Таджикистан. Из-за таких лиц на внутреннем рынке наблюдается повышение цен на продукты питания.

В моменте, где сотрудник ГКНБ не представился депутату ЖК Адахану Мадумарову, поясняем, что данный сотрудник является сотрудником оперативного звена. Мадумаров не является его прямым или непосредственным начальником. Ведомство подчеркивает, что сотрудники ГКНБ не убежали, а отошли в сторону, чтобы не раскрывать свои данные, так как они находятся при исполнении служебных обязанностей.

ГКНБ призывает граждан Кыргызстана не будоражить общество подобными заявлениями. Ведомство напоминает, что за подобные обращения и заявления предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.