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Младший сын Камчыбека Ташиева тренируется в клубе "Барселона"

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- Наталья Крайнова
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Младший сын председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева - Эмирхан Кыдыршаев вошел в молодежный состав испанского клуба "Барселона". Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

"Эта прекрасная новость дает возможность сближения Кыргызстана со знаменитым футбольным клубом и поможет продвигать и улучшать футбольные традиции в республике, опираясь на опыт мировых звезд футбола", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 17-летний Эмирхан уже начал официально тренироваться с командой.

Известно, что в феврале 2019 года он поступил в итальянскую Академию футбола Паоло Росси, а до этого юноша обучался в академии испанского футбольного клуба "Леванте" и жил в Испании. До отъезда из Кыргызстана занимался на базе столичного футбольного клуба "Илбирс".


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URL: https://www.vb.kg/417883
Теги:
Камчыбек Ташиев, футбол, Испания, Кыргызстан, семья
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