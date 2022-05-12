Российский турист назвал 5 причин выбрать Кыргызстан вместо Турции и Сочи

Российский турист, побывавший в Кыргызстане, раскрыл причины, по которым, по его мнению, отдых в КР может заменить Турцию или Сочи. Об этом он рассказал в своем блоге "TrueStory Travel" на платформе "Яндекс.Дзен".

Путешественник обратил внимание на "жемчужину Центральной Азии" - озеро Иссык-Куль. По его словам, уровень туристической инфраструктуры на побережье (отели, рестораны и прочие развлечения) может составить конкуренцию курортам Турции или Сочи, помимо прочего, любители отдыха "дикарями" могут найти здесь нетронутую природу и чистейшую воду.

"Чтобы попасть в Киргизию, россиянам даже не потребуется загранник. Республика готова принимать гостей из России по внутреннему паспорту", - назвал еще одно преимущество путешествий в Киргизию автор блога.

Кроме того, мужчина обратил внимание на восточный колорит страны: так, прогулки по местным базарам и рынкам он сравнил с экскурсией, однако турист добавил, что при этом большая часть населения говорит на русском. Также из плюсов он отметил низкие цены, в том числе на продукты и авиабилеты. Например, перелет в республику обошелся ему в 19 тысяч рублей.

"Напоследок хочу сказать, что в Киргизии очень хорошо относятся к гражданам России. В этом я неоднократно убеждался на своем опыте - а побывал я, уж поверьте, в очень различных ситуациях!" - заключил путешественник.