Минтруд запускает приложение в помощь женщинам, пострадавшим от насилия

Сегодня в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции презентовали мобильное приложение "МойПлан. Поддержка и помощь для женщин, пострадавших от насилия".

По словам заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции Жаныл Алыбаевой, важным аспектом преодоления семейного насилия является повышение уровня жизни населения.

"С прошлого года в нашей стране предпринимаются беспрецедентные меры по искоренению бедности. На 150-200 процентов повышены пособия для различных категорий граждан, снижены тарифы на электроэнергию для малоимущих семей, вдвое увеличена заработная плата служащих, оказывающих ключевые государственные услуги в сфере социального обеспечения, образования, здравоохранения, культуры. Сегодня цифровизация становится одним их основных механизмов защиты семьи и детей. Разработанное мобильное приложение для увеличения доступа к инструментам планирования собственной безопасности для женщин призвано стать еще одной важной мерой на пути к формированию общества, свободного от семейного насилия", - сказала Жаныл Алыбаева.

Автор проекта - профессор Государственного университета Аризоны Джил Тереза Мессинг рассказала, что работа над приложением шла в течение года.

"Мы работали с женщинами из кризисного центра и смогли адаптировать приложение к Кыргызстану. Оно бесплатно доступно на кыргызском и русском языках. Приложение представляет собой план-карту. В нем собраны основные НПА, контакты, процедуры получения документов, пособий, алиментов, охранного ордера. То есть, весь набор инструментов помощи женщинам, пострадавшим от насилия. При этом приложение будет полезно для любой молодой семьи, особенно, сельской, для любого человека, пострадавшего от насилия. Практически, в нем собраны функции местных органов власти, милиции, ГРС. Мы должны понимать, универсального способа противодействия насилию нет, но мы можем дать людям инструмент, который позволит его предотвратить", - пояснила Джил Тереза Мессинг.

Добавим, что на презентации присутствовали представители бишкекской мэрии, Генеральной прокуратуры, территориальных управлений труда, социального обеспечения и миграции.