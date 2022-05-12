Использование воды в Узбекистане в 2021 году достигло критического уровня

Для Узбекистана нехватка воды - проблема весьма актуальная. Наблюдаемый дефицит водных ресурсов в ряде регионов страны, а особенно в Каракалпакии, может привести к социальному и экологическому кризису. Об этом говорится в статье узбекского издания "Махалля".

По заявлениям экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, использование воды в Узбекистане в прошлом году достигло критического уровня. К такому заключению специалисты пришли после измерения уровня нагрузки на водные ресурсы, показывающего процентное соотношение забора воды к ее запасам: используемые в стране объемы воды составляют 169% от общих водных запасов.

Остро чувствует нехватку воды именно сельскохозяйственная отрасль Узбекистана. Ее представители утверждают, что принимаемые министерством водного хозяйства республики меры неэффективны, причем наблюдается ужесточение государственных программ, в которых предусмотрены субсидии.

При этом министр водного хозяйства Шавкат Хамраев отчитывается только цифрами, которые, по их словам, не соответствуют действительности. Они жалуются и на то, что фактически бездействует закон о водопользовании.

К слову, в ноябре 2020 года Шавкат Хамраев уже был раскритикован президентом Узбекистана за состояние дел в ирригации и мелиорации в республике. Было дано поручение об увольнении неэффективных руководителей водного хозяйства и назначении "работающих людей".

Не доглядел министр и коррупционные риски в вверенном ему ведомстве. 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища, в результате чего в Сырдарьинской области были затоплены значительные территории Узбекистана и соседнего Казахстана. По официальным данным, разрушено 2570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах Узбекистана.

В мае прошлого года судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам вынесла приговор 17 лицам, проходившим в качестве обвиняемых по этому громкому делу. Суд также определил меры по взысканию с ответчиков ущерба, возникшего в результате хищений путем присвоения и растраты. Шесть обвиняемых получили реальные сроки, один – ограничение свободы, остальные – штрафы и лишение определенного права.

По мнению многих экспертов, пришло время рассмотреть назначение на ключевые должности молодых специалистов-реформаторов, которые смогут изменить традиционное пользование воды в сторону технологичности и применения инноваций, опыта ОАЭ, Израиля и других развитых стран.