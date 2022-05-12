Задержана преступная группа, причастная к похищению человека

Сотрудниками Третьего управления ГУУР МВД проведена спецоперация по задержанию группы лиц, подозреваемой в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В начале мая текущего года в столице несколько мужчин насильно посадили двадцативосьмилетнего местного жителя в автомобиль марки "Тойота" и вывезли за город. Злоумышленники под угрозой расправы требовали деньги, которые потерпевший им, якобы, должен. У мужчины отобрали 50 тысяч сомов и отпустили с условием, что в течение нескольких дней он отдаст остальную часть денег.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений УВД Свердловского района Бишкека, были начаты следственные действия в порядке, предусмотренном статьей 165 "Похищение человека" УК КР.

Задержание участников преступной группы произвели на территории города Бишкек сотрудники Третьего управления ГУУР МВД с привлечением бойцов ОСО (СОБР) МВД.

Милиционерами задержаны гражданин А.А. уроженец Иссык-Кульской области, гражданин Б.М. 1995 года рождения, уроженец Жайылского района Чуйской области, гражданин О.М. 1995 года рождения, уроженец Таласской области, гражданин Ш.Ж. 2003 года рождения, уроженец Нарынской области. Все являются жителями Бишкека.

По данным ГУУР МВД первые два из вышеназванных лиц состоят на оперативном учете МВД как члены ОПГ.

В ходе обыска автомашины, принадлежащей подозреваемым, обнаружены и изъяты травматический пистолет на базе пистолета Макарова, ножи в количестве трех штук, а также технические паспорта различных транспортных средств: "Toyota", "Volkswagen Golf III", "Volkswagen Passat", "BMW 525". Кроме этого обнаружены два государственных номерных знака. Назначены соответствующие экспертизы.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.