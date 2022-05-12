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Исследование: неделя без соцсетей снижает тревожность и симптомы депрессии

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- Алина Мамаева
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Недельный детокс от соцсетей улучшает психическое здоровье людей, страдающих от тревоги и депрессии. Это показало исследование ученых из Университета Бата. В нем участвовали 154 добровольца в возрасте от 18 до 72 лет. Некоторые из них проводили в соцсетях девять часов ежедневно.

Участников эксперимента разделили на две группы. Одной на неделю запретили пользоваться инстаграмом, фейсбуком, твиттером и тик-током. Второй - позволили листать ленту по восемь часов в день.

Через неделю оказалось, что у людей из первой группы улучшилось настроение, появился оптимизм и много свободного времени.


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URL: https://www.vb.kg/417893
Теги:
Интернет, социальные сети, мировые новости
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