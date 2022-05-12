Исследование: неделя без соцсетей снижает тревожность и симптомы депрессии

Недельный детокс от соцсетей улучшает психическое здоровье людей, страдающих от тревоги и депрессии. Это показало исследование ученых из Университета Бата. В нем участвовали 154 добровольца в возрасте от 18 до 72 лет. Некоторые из них проводили в соцсетях девять часов ежедневно.

Участников эксперимента разделили на две группы. Одной на неделю запретили пользоваться инстаграмом, фейсбуком, твиттером и тик-током. Второй - позволили листать ленту по восемь часов в день.

Через неделю оказалось, что у людей из первой группы улучшилось настроение, появился оптимизм и много свободного времени.