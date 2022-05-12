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Впервые за полвека лет минобороны США проведет слушания об НЛО

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- Канат Кожоев
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17 мая пройдет закрытое секретное слушание по программе Пентагона, известной как Группа по идентификации и управлению воздушными объектами. Ее создали в 2021 году после того, как разведка США обнародовала оценку 144 сообщений о "неопознанных явлениях в воздухе", и смогла объяснить только одно.

"Американский народ ожидает и заслуживает того, чтобы его лидеры в правительстве и разведке серьёзно оценили и отреагировали на любые потенциальные риски для национальной безопасности, особенно те, которые мы не до конца понимаем", - заявил Андре Карсон член Палаты представителей от Индианы

По словам председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, слушания "дадут общественности возможность услышать непосредственно от экспертов в данной области и лидеров разведывательного сообщества об одной из величайших загадок нашего времени и разорвать порочный круг чрезмерной секретности и спекуляций с правдой и прозрачностью".


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URL: https://www.vb.kg/417894
Теги:
США, мировые новости
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