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Президент: Мы не пожалеем средств на создание сильной армии!

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- Асия Канаева
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Сегодня, 12 мая, президент Кыргызстана принял участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. vb.kg приводит весь текст выступления Садыра Жапарова.

"Уважаемые участники сегодняшнего торжества!

Департамент по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, одно из первых воинских подразделений Кыргызстана был создан ровно 80 лет назад и за это время прошел славный путь.

На протяжении 80 лет военнослужащие были верны военной присяге, свято берегли честь и достоинство, на основании законности выполняя возложенные на них государством ответственные задачи.

В вооруженных силах нашей страны ваш Департамент выделяется своей специфической службой.

Конечно, работа со спецконтингентом - очень сложная и ответственная работа. Круглые сутки, и в жару, и в холод, вы, преодолевая все трудности, поддерживаете мир и стабильность в стране, четко и добросовестно выполняя свои обязанности.

Хочу подчеркнуть, что мы готовы оказывать всемерную поддержку и не пожалеем средств на создание сильной армии с высокой обороноспособностью.

9 мая мы отметили 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. В той войне генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков удостоился звания Героя Советского Союза.

Согласно историческим данным, эта воинская часть была создана в 1942 году. Считаю большой честью для всех вас, что здесь в свое время служил славный сын нашего народа генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков.

Мужество и героизм таких великих личностей, их лучшие человеческие качества служат примером для военнослужащих Департамента, формируют в них героический характер и любовь к Родине. Уверен, что вы достойно продолжите путь и дела наших отцов!

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ветеранов Департамента, которые внесли значительный вклад в патриотическое воспитание молодых воинов, передавая свой богатый жизненный и профессиональный опыт следующим поколениям.

Уважаемые военнослужащие!

Поздравляю с 80-летием Департамента!

Я надеюсь, что вы и впредь будете верой и правдой служить нашей стране.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья вашим семьям! Будьте бдительны и предусмотрительны в своей работе и желаю вам всяческих успехов!

Пусть всегда будет мир на всей Земле и в Кыргызстане!", - сказал президент.


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URL: https://www.vb.kg/417895
Теги:
президент, Садыр Жапаров
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