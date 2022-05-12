На дне Тихого океана обнаружена "дорога из желтого кирпича"

На подводных горах хребта Лилиуокалани в Тихом океане у побережья Гавайев ученые обнаружили "дорогу из желтого кирпича". Она находится на глубине в тысячу метров, ее засняло на видео исследовательское судно Nautilus, сообщает ScienceAlert.

На самом деле, обнаруженная "дорога" не имеет никакого отношения к мифическому затонувшему острову. Как заявили геологи, на видео "пример древней активной вулканической активности".

Трещины, образующие "кирпичи", не рукотворные. Они появились в результате множества циклов нагревания и охлаждения породы во время новых извержений.