У руководителя аппарата ППП в Баткенской области было двойное гражданство

У руководителя аппарата полномочного представителя президента КР в Баткенской области выявлено двойное гражданство. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ во исполнение указания президента о проверке государственных и муниципальных служащих на предмет использования поддельных дипломов и наличия иностранного гражданства получены сведения в отношении руководителя аппарата ППП КР в Баткенской области У.А.У. о наличии двойного гражданства Кыргызской Республики и Российской Федерации.

В результате проведенных мероприятий, У.А.У. вынужденно предоставил копию справки Генерального консульства Российской Федерации в Оше, в которой указано, что 11 января 2021 года ему разрешен выход из гражданства Российской Федерации.

Следует отметить, что в апреле 2018 года У.А.У. был оформлен допуск к государственным секретам в бытность работника отдела обороны и правопорядка ППП КР, где в своих анкетных данных он скрыл наличие второго гражданства РФ.

В соответствии со статьями 17 и 18 Закона КР "О защите государственных секретов КР", где основанием для отказа и прекращения допуска к госсекретам является наличие двойного или иного гражданства, 26 апреля сего года ГКНБ допуск к госсекретам У.А.У. был отозван, о чем было направлено уведомление в ППП КР в Баткенской области для последующего освобождения от занимаемой должности.

При этом, ГКНБ КР напоминает, что согласно статьи 15 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", служащий имеющий гражданство другого государства, не может занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Сокрытие факта наличия гражданства иностранного государства является основанием прекращения его дальнейшей службы.