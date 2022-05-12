Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 85.26 - 86.26

У руководителя аппарата ППП в Баткенской области было двойное гражданство

91  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

У руководителя аппарата полномочного представителя президента КР в Баткенской области выявлено двойное гражданство. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ во исполнение указания президента о проверке государственных и муниципальных служащих на предмет использования поддельных дипломов и наличия иностранного гражданства получены сведения в отношении руководителя аппарата ППП КР в Баткенской области У.А.У. о наличии двойного гражданства Кыргызской Республики и Российской Федерации.

В результате проведенных мероприятий, У.А.У. вынужденно предоставил копию справки Генерального консульства Российской Федерации в Оше, в которой указано, что 11 января 2021 года ему разрешен выход из гражданства Российской Федерации.

Следует отметить, что в апреле 2018 года У.А.У. был оформлен допуск к государственным секретам в бытность работника отдела обороны и правопорядка ППП КР, где в своих анкетных данных он скрыл наличие второго гражданства РФ.

В соответствии со статьями 17 и 18 Закона КР "О защите государственных секретов КР", где основанием для отказа и прекращения допуска к госсекретам является наличие двойного или иного гражданства, 26 апреля сего года ГКНБ допуск к госсекретам У.А.У. был отозван, о чем было направлено уведомление в ППП КР в Баткенской области для последующего освобождения от занимаемой должности.

При этом, ГКНБ КР напоминает, что согласно статьи 15 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", служащий имеющий гражданство другого государства, не может занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Сокрытие факта наличия гражданства иностранного государства является основанием прекращения его дальнейшей службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417900
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, Россия, гражданство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  