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Робот следит за колонией пингвинов в Антарктиде

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- Наталья Крайнова
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У тысяч императорских пингвинов, бродящих вперевалку по Антарктиде, есть преследователь: желтый вездеход, отслеживающий каждое их движение. Об этом сообщается на сайте techxplore.

ECHO - наземный робот с дистанционным управлением , который бесшумно шпионит за колонией императорских пингвинов в заливе Атка. Робот находится под наблюдением обсерватории Single Penguin Observatory and Tracking. И обсерватория SPOT, которая также управляется дистанционно через спутниковую связь, и робот ECHO снимают фотографии и видео популяции животных в Антарктике.

По мнению специалистов, в Антарктике пищевая цепь небольшая. На здоровье императорского пингвина, который является хищником, может повлиять даже незначительное изменение или исчезновение видов, находящихся ниже в пищевой цепи. Команда исследователей, наблюдающих за пингвинами, также планирует проанализировать, насколько сильно на животных в Антарктике влияет изменение климата.

Об императорских пингвинах ученым известно очень мало. Именно поэтому для их изучения в Антарктике используется специальный робот. ECHO работает уже в течение восьми недель и позволяет исследователям изучать, как меняется поведение животных с течением времени, что они употребляют в пищу. Первые данные для крупного исследования будут получены только к 2026 году. Ученые планируют таким образом наблюдать за животными около 30 лет.


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URL: https://www.vb.kg/417901
Теги:
животные
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