Какие меры приняты для борьбы с контрабандой на границе с Таджикистаном?

После того, как по инициативе председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева полностью закрыли границу с Таджикистаном потоки контрабанды значительно уменьшились. В этой связи можно ли сказать, что пограничники в Баткене полностью искоренили контрабанду? На этот и другие вопросы редакции vb.kg согласились подробно ответить в ГКНБ КР.

По данным ведомства, после последних апрельских событий 2021 года поток контрабанды в обе стороны значительно уменьшился, но не на все 100 процентов.

"Существует очень много нерешенных вопросов, к примеру, задержали пограничники портер с незаконным грузом, а последний ограничивается лишь штрафом в 5500 сомов, что не наносит нарушителю никакого материального ущерба. Так сказать, у него нет боязни за содеянное.

Что обычно возят контрабандным путем?

Как уже выше говорили, хоть и благодаря работе ГКНБ и его председателя поток контрабанды значительно уменьшился, но пока не на все сто процентов. Основной объём оставшегося контрабандного импорта и экспорта на кыргызско-таджикской границе составляют ГСМ, лом цветных и черных металлов, табачные изделия, товары народного потребления, цемент, алюминиевая посуда, электротовары, продукция сельскохозяйственного производства и минеральные удобрения.

Все зависит от сезона и времени года, к примеру, с началом весенне-полевых работ в Таджикистан завозят ГСМ и удобрения.

В Таджикистане цены на ГСМ значительно выше, чем в Кыргызстане и, тем самым, перепродавать туда с точки зрения контрабандистов выгоднее. Да и до вооруженного конфликта цены были намного выше, так как в соседней республике самые высокие цены на ГСМ в Центральной Азии.

В целом, из нашей страны незаконно вывозят ГСМ, растительное масло, мыломоющие средства, товары народного потребления, лес, энергетические напитки, минеральные удобрения.

Из Таджикистана ввозят овощи, фрукты, цитрусы и сухофрукты.

Есть мнение, что для укрепления границы нужно в Баткенской области размещать больше военных частей. Как вы считаете есть ли в этом необходимость?

Для укрепления госграницы помимо размещения воинских частей необходимо одновременно продумать решения социальных вопросов в регионе. Потому что города Баткен и Разаков не рассчитаны на прием такого большого контингента военных.

Тем не менее, делается все возможное для укрепления границы и для пресечения контрабанды.

Так, по указанию председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева в регион были откомандированы заместитель председателя ГКНБ КР, полковник Айбек Шаменов и первый заместитель председателя - директор пограничной службы ГКНБ КР, генерал-майор Уларбек Шаршеев.

Кроме этого, Камчыбеком Кыдыршаевичым было дано указание УГКНБ по Баткенской области инициировать группу по пресечению контрабандной деятельности в регионе. Затем соответствующие меры своим приказом утвердил полномочный представитель президента в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.

Так, согласно этому распоряжению, на различных автодорогах Баткенской области были сформированы мобильные группы, куда вошли представители различных силовых структур: ГКНБ, МВД, таможенной и налоговой служб.

Также создана рабочая группа для проведения информационно-разъяснительной работы среди граждан и бизнесменов в целях противодействия контрабанде в Баткенской области.