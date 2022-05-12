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Организации здравоохранения КР получили 80 единиц видеоларингоскопов

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- Анастасия Карелина
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В рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19" при финансовой поддержке Всемирного банка закуплено и передано организациям здравоохранения Кыргызстана 80 единиц видеоларингоскопов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Новое оборудование поможет медицинским работникам оказать квалифицированную реабилитационную помощь после перенесенного COVID-19. Также позволит улучшить результаты интубации трахеи. Аппараты дают возможность детально осмотреть носоглотку и горло пациента, провести ряд лечебных процедур, справиться с несложными хирургическими манипуляциями.

Цель проекта - поддержать усилия Кыргызстана в области готовности и реагирования на пандемию COVID-19 путем обеспечения надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования, а также снижения рисков для медицинских работников.


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URL: https://www.vb.kg/417907
Теги:
Всемирный банк, Минздрав, здравоохранение, COVID-19
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