Бекешов потребовал строго наказания для истязателя маленького Егора

Депутат Дастан Бекешов попросил строго наказать мужчину, который в течение года истязал двухлетнего Егора, жителя Сокулукского района.

"Ежедневно в своей работе я сталкиваюсь со случаями несправедливости и беззакония. Граждане обращаются с жалобами, и я стараюсь помочь каждому в его проблеме. Казалось бы, ничего не может удивить человека, который ежедневно долгие годы сталкивается с различными проблемами граждан и содействует их решению.

Однако, к сожалению, недавно я узнал об одном вопиющем деле. 2-х летний Егор на протяжении года подвергался насилию со стороны любовника его мамы. Егор получил многочисленные ужасающие своей жестокостью травмы, на его хрупком, детском теле не осталось почти ни одного живого места.

На данный момент уголовное дело в отношении истязателя и насильника Егора рассматривается в суде. К сожалению, я как депутат не имею право вмешиваться в судебный процесс. Но никто не может ограничить мое право на выражение личного мнения по данному вопиющему и ужасающему своей жесткостью делу.

Некоторые должностные лица пытаются смягчить наказание и утаить некоторые факты зверства над Егором, призываю данных лиц действовать строго в рамках закона. Я считаю насильник и истязатель Егора должен быть наказан по всей строгости закона, чтобы последствии никому даже в голову не пришло проявлять жесткость в отношении кого-либо, а в особенности детей" - написал Бекешов.