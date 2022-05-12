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Соседи ограничили доступ к мусорным бакам

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- Наталья Крайнова
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Бишкекчанка сообщает, что жители общежития по адресу Тыныстанова № 18 ограничивают доступ к общим мусорным бакам. Об этом она сообщила в редакцию vb.kg.

"В квадрате улиц Тыныстанова - Ахунбаева – Абдрахманова – Джантошева много частных домов и многоэтажки, но жильцы общежития решили что мусорные баки - это их частная территория. Они оградили доступ к бакам тросами. Да так что не обойти их и если надо выкинуть мусор, приходиться перепрыгивать. Мы исправно платим за вывоз мусора, но куда нам его девать, если ограничивают доступ к бакам. Кто вообще должен следить за захватом общей территории пользования?", - возмущается жительница района.


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URL: https://www.vb.kg/417911
Теги:
мусор, Бишкек
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