Соседи ограничили доступ к мусорным бакам

Бишкекчанка сообщает, что жители общежития по адресу Тыныстанова № 18 ограничивают доступ к общим мусорным бакам. Об этом она сообщила в редакцию vb.kg.

"В квадрате улиц Тыныстанова - Ахунбаева – Абдрахманова – Джантошева много частных домов и многоэтажки, но жильцы общежития решили что мусорные баки - это их частная территория. Они оградили доступ к бакам тросами. Да так что не обойти их и если надо выкинуть мусор, приходиться перепрыгивать. Мы исправно платим за вывоз мусора, но куда нам его девать, если ограничивают доступ к бакам. Кто вообще должен следить за захватом общей территории пользования?", - возмущается жительница района.