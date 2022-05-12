Свежая премьера от Samsung в сети магазинов O!Store. Спешите!

Встречайте новинки доступной и популярной линейки Samsung Galaxy A в сети магазинов O!Store – Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33 и Galaxy A53.

Производитель постепенно привносит в недорогие модели расширенный функционал и теперь все они могут похвастаться впечатляющей автономностью на 5 000 мАч, классным набором камер, яркими дисплеями и защитой от воды и пыли!

Galaxy A13 имеет блок четырех камер, который не выпирает из корпуса и смотрится актуально, красиво, радует многообразие расцветок задних панелей. Фотовозможности и вовсе впечатляют благодаря 50-, 5- и 2-мегапиксельным модулям. С новым Galaxy A23 вы получите всё и сразу. 6,6-дюймовый TFT-дисплей с V-образным вырезом позволяет видеть и делать больше. А с системой из четырех камер (основная камера 50 Мп) вы сможете запечатлеть ценные моменты во всех деталях. Galaxy A33 покрыт Super AMOLED-панелью с разрешением Full HD+. На задней крышке расположились камеры на 48-, 8-, 5- и 2- мегапикселя. Galaxy A53 оснащен Super AMOLED-экраном диагональю 6,5 дюйма Full HD+. Селфи-камера устройства на 32 Мп, а тыльный модуль получил более продвинутый 64-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией. Его дополняют сенсоры с разрешением 12, 5 и 5 мегапикселя.

Любую модель можно приобрести в O!Store в рассрочку без первоначального взноса и переплат. Стоимость новой линейки Samsung Galaxy A начинается от 1665 сомов в месяц при покупке в рассрочку. Уточнить наличие нужной модели и заказать можно на сайте ostore.kg по телефону 0 705 007 000. Предусмотрена бесплатная доставка по Бишкеку и подарок +20 ГБ скоростного интернета при заказе на сайте!

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