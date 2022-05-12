Свежая премьера от Samsung в сети магазинов O!Store. Спешите!

Встречайте новинки доступной и популярной линейки Samsung Galaxy A в сети магазинов O!Store – Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33 и Galaxy A53.
Производитель постепенно привносит в недорогие модели расширенный функционал и теперь все они могут похвастаться впечатляющей автономностью на 5 000 мАч, классным набором камер, яркими дисплеями и защитой от воды и пыли!
Любую модель можно приобрести в O!Store в рассрочку без первоначального взноса и переплат. Стоимость новой линейки Samsung Galaxy A начинается от 1665 сомов в месяц при покупке в рассрочку. Уточнить наличие нужной модели и заказать можно на сайте ostore.kg по телефону 0 705 007 000. Предусмотрена бесплатная доставка по Бишкеку и подарок +20 ГБ скоростного интернета при заказе на сайте!
Товар сертифицирован, количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР №037.