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Оперативниками УВД Ленинского района задержаны подозреваемые в краже сейфа

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- Анастасия Карелина
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Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые в совершении кражи сейфа. Об этом сообщает пресс-служба УВД данного района кыргызской столицы.

3 мая в УВД Ленинского района Бишкека с заявлением обратилась жительница столицы А.Т.. Она рассказала, что в этот день примерно в 17 часов неизвестные лица проникли в частный дом, расположенный в жилмассиве "Ынтымак", и похитили металлический сейф. В сейфе находилось 10 тысяч долларов, золотые ювелирные изделия, документы, технические паспорта от четырех домов и травматический пистолет.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района были установлены и задержаны подозреваемые М.Э. 1991 года рождения и К.Н. 1986 года рождения. Они были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых лиц к совершению других аналогичных преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0(312)352-947, 0(312)654-494, 0(502)102-149, 0(555)102-149, 0(703)040-005 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/417920
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек
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