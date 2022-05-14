Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 14 мая, приглашает бишкекчан и гостей столицы в Большом зале послушать симфоническую поэму Баруха Берлинера "Сотворение мира". Дирижер - Михаил Кирхгофф (Россия). Чтец - заслуженный деятель культуры КР Ассоль Молдокматова.

Начало в 18 часов.

15 мая в Большом зале театра дают оперу Джузеппе Верди "Травиата" в четырех действиях. Главную партию – Виолетты Валери исполнит солистка Башкирского государственного театра оперы и балета, народная артистка Республики Башкортостан Альфия Каримова. Вместе с ней на сцену выйдут заслуженный артист КР Тилек Найманбаев, народный артист КР Кайымбек Кускаков, Аяна Бекенова, заслуженный артист КР Нуржигит Асанов, Мурат Дербишалиев, Данияр Долотбаков, Атахан Айбек уулу, лауреат международного конкурса Ирина Рыбина. Дирижер спектакля – Михаил Кирхгофф. Главный хормейстер – народный артист КР Карагул Тиленчиев.

Начало в 18 часов.

17 мая в Малахитовом зале театра пройдет творческая встреча с заслуженной артисткой КР Еленой Овчинниковой. Во время лекции-концерта зрители смогут пообщаться с солисткой балета, ведущим мастером сцены в неформальной обстановке, задать свои вопросы.

Начало в 14 часов.

18 мая в Малахитовом зале состоится концерт камерной музыки. Прозвучат произведения молодого кыргызского композитора Наргизы Курмановой и Астора Пьяццоллы. Дирижер – Наргиза Курманова.

Начало в 18 часов.

19 мая в Малахитовом зале пройдет концерт "Лермонтов в музыке". В программе вечера песни и романсы на стихи Михаила Лермонтова.

Начало в 18 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 14 мая, будут рады видеть зрителей на спектакле "Дура & Дурочка". Эта лирическая комедия, созданная по пьесе Григория Берковича, пройдет на экспериментальной площадке театра.

Начало в 18 часов.

В воскресенье, 15 мая, на экспериментальной же площадке вниманию публики литературный моноспектакль "Есть музыка над нами" по стихам и прозе Осипа Мандельштама представит Ирина Суркова.

Начало в 18 часов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня, 14 мая, и воскресенье, 15 мая, приглашает публику посмотреть поэтическую драму "Эсимде" по повести Чингиза Айтматова "Материнское поле".

Начало в 18 часов.

20 мая в репертуаре БГДТ спектакль-притча "Дуйно-Ирмем" ("Мир-мгновение"). Представление создано по произведению Александра Зинчука.

Начало в 15 часов.

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова 19 мая можно посмотреть премьерное представление – драму "Төлгө".

Начало в 18 часов 30 минут.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 15 мая, по традиции покажут два представления: на русском и кыргызском языках. На этот раз юные зрители и их родители смогут посмотреть сказку "Этого не может быть" на русском языке и премьерный спектакль "Атадан калган туяк" ("Солдатёнок") по мотивам рассказа Чингиза Айтматова на кыргызском языке.

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась художественная фотовыставка "Прикосновение к личности", посвященная 80-летию народного артиста КР, кинорежиссера Геннадия Базарова. На выставке можно увидеть работы Александра Федорова, Алимжана Жоробаева и Урмата Осмоева.

Выставка будет работать до 31 мая.

18 мая в КНМИИ пройдет ежегодная международная акция "Ночь в музее". Всех посетителей в этот день с 11 до 22 часов ждет много интересного. Тема нынешней акции – Сила музеев.

Приходите в музей с 11 до 18 часов 30 минут в любой день недели кроме понедельника.