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За взятку задержана директор Каракольского ЦСМ

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- Назгуль Абдыразакова
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13 мая в селе Барскоон Жети-Огузского района Иссык-Кульской области, с поличным, в момент получения взятки в размере 100 500 сомов задержана координатор здравоохранения Иссык-Кульской области - директор центра семейной медицины города Каракол Б.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, денежные средства Б.Ж. были получены от должностных лиц медицинских учреждений Иссык-Кульской области, которые в свою очередь собирали их у среднего медицинского персонала. В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/417951
Теги:
ГКНБ, ЦСМ, задержание, Иссык-Кульская область, Каракол, взятка
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