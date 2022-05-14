За взятку задержана директор Каракольского ЦСМ

13 мая в селе Барскоон Жети-Огузского района Иссык-Кульской области, с поличным, в момент получения взятки в размере 100 500 сомов задержана координатор здравоохранения Иссык-Кульской области - директор центра семейной медицины города Каракол Б.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, денежные средства Б.Ж. были получены от должностных лиц медицинских учреждений Иссык-Кульской области, которые в свою очередь собирали их у среднего медицинского персонала. В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.