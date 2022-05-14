15 мая в столице отметят День матери

Ежегодно в третье воскресенье мая в Кыргызстане отмечают День матери. В этом году праздник выпадает на 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, в связи с празднованием акимиаты столицы окажут единовременную материальную помощь. Помощь получат 865 многодетных матерей, награжденных знаками отличия "Баатыр-Эне", "Эне-Даӊкы", матери, родившие тройню и четверню, а также женщины, имеющие 5 детей и получающие государственное пособие "Үй бүлөгө көмөк". Все они состоят на учете в районных управлениях социального развития мэрии города Бишкек. Через почтовые отделения будут выданы единовременные выплаты в размере 1000 сомов, общая сумма выплат составляет 865 тысяч сомов.

Также для матерей-героинь организуют праздничные мероприятия с вручением подарков и посещением на дому.

Всего на выплаты материальной поддержки в честь праздника предусмотрено 1277,5 тыс. сомов.