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15 мая в столице отметят День матери

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- Назгуль Абдыразакова
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Ежегодно в третье воскресенье мая в Кыргызстане отмечают День матери. В этом году праздник выпадает на 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, в связи с празднованием акимиаты столицы окажут единовременную материальную помощь. Помощь получат 865 многодетных матерей, награжденных знаками отличия "Баатыр-Эне", "Эне-Даӊкы", матери, родившие тройню и четверню, а также женщины, имеющие 5 детей и получающие государственное пособие "Үй бүлөгө көмөк". Все они состоят на учете в районных управлениях социального развития мэрии города Бишкек. Через почтовые отделения будут выданы единовременные выплаты в размере 1000 сомов, общая сумма выплат составляет 865 тысяч сомов.

Также для матерей-героинь организуют праздничные мероприятия с вручением подарков и посещением на дому.

Всего на выплаты материальной поддержки в честь праздника предусмотрено 1277,5 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/417959
Теги:
праздник, Бишкек, женщины
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