В столичных детских садах и школах увеличили финансирование на питание

С 1 мая стоимость питания в дошкольных образовательных организациях увеличилась согласно постановлению Бишкекского городского Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, для обеспечения полноценного сбалансированного и калорийного питания в дошкольных образовательных организациях и школах города Бишкек, за счет местного бюджета увеличены нормы питания детей.

По дошкольным образовательным организациям детям:

- До 3-х лет из расчета на одного ребенка в день – 100 сомов; (прежняя норма была 58 сомов)

- С 3-х лет до 7 из расчета на одного ребенка в день - 120 сомов; (прежняя сумма норма была 60 сомов)

- Для детей с дефектами умственного и физического развития увеличение нормы питания 120 сом, в группах с круглосуточным пребыванием до 120 сом;

1. В детском саду для детей с туберкулёзом 150 сом на одного ребёнка, также за счет местного бюджета (прежняя норма была 95 сомов).

2.Отметим, что согласно указу президента от 23 декабря 1992 года, N УП-391, 13 мая 1993 года N УП-145) "О содержании детей в дошкольных организациях республики", действует принцип сооплаты, 50 процентов оплачивает муниципалитет, а остальное родители.

3.По общеобразовательным организациям учащимся:

4. В общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей 5-7 классов из социально-незащищенных семей на сумму 22 сом (прежняя норма была 14 сомов);

5. В общеобразовательных организациях для детей 1-4 класс увеличение нормы питания до 22 сом (прежняя норма была 14 сомов);

6.В общеобразовательных организациях для детей с дефектами умственного и физического развития из расчета 36 сом на одного учащегося в день (прежняя норма была 28 сомов);

7.В интернатных группах для детей в средней школе интернате № 71 Октябрьского района и гимназии-интернат БГИ№ 1 им. А.Каниметова Первомайского района увеличение нормы питания из расчета 200 сом в день на одного ребенка (прежняя была 110 сомов);

8. На питание детей из малообеспеченных семей, находящихся в пришкольных лагерях – 44 сомов.