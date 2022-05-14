Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 86.62 - 87.62

В столичных детских садах и школах увеличили финансирование на питание

1827  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 мая стоимость питания в дошкольных образовательных организациях увеличилась согласно постановлению Бишкекского городского Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, для обеспечения полноценного сбалансированного и калорийного питания в дошкольных образовательных организациях и школах города Бишкек, за счет местного бюджета увеличены нормы питания детей.

По дошкольным образовательным организациям детям:

- До 3-х лет из расчета на одного ребенка в день – 100 сомов; (прежняя норма была 58 сомов)

- С 3-х лет до 7 из расчета на одного ребенка в день - 120 сомов; (прежняя сумма норма была 60 сомов)

- Для детей с дефектами умственного и физического развития увеличение нормы питания 120 сом, в группах с круглосуточным пребыванием до 120 сом;

1. В детском саду для детей с туберкулёзом 150 сом на одного ребёнка, также за счет местного бюджета (прежняя норма была 95 сомов).

2.Отметим, что согласно указу президента от 23 декабря 1992 года, N УП-391, 13 мая 1993 года N УП-145) "О содержании детей в дошкольных организациях республики", действует принцип сооплаты, 50 процентов оплачивает муниципалитет, а остальное родители.

3.По общеобразовательным организациям учащимся:

4. В общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей 5-7 классов из социально-незащищенных семей на сумму 22 сом (прежняя норма была 14 сомов);

5. В общеобразовательных организациях для детей 1-4 класс увеличение нормы питания до 22 сом (прежняя норма была 14 сомов);

6.В общеобразовательных организациях для детей с дефектами умственного и физического развития из расчета 36 сом на одного учащегося в день (прежняя норма была 28 сомов);

7.В интернатных группах для детей в средней школе интернате № 71 Октябрьского района и гимназии-интернат БГИ№ 1 им. А.Каниметова Первомайского района увеличение нормы питания из расчета 200 сом в день на одного ребенка (прежняя была 110 сомов);

8. На питание детей из малообеспеченных семей, находящихся в пришкольных лагерях – 44 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417960
Теги:
дети, питание, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  