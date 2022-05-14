В Иссык-Кульской области прошел международный марафон ШОС

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в городе Чолпон-Ате принял участие в церемонии открытия 10-го международного Иссык-Кульского марафона Шанхайской организации сотрудничества ("Беги по Шелковому пути"). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Человечество нуждается в мире и гармонии. Озеро Иссык-Куль обладает уникальной неповторимой аурой, способной созидать и делать мир добрее. Мы рады поддержать марафон, ведь через подобные мероприятия мы продвигаем туристический потенциал нашей прекрасной страны. Жизнь - это борьба, а спорт - это великая борьба, которая объединяет и сплачивают людей", - сказал Акылбек Жапаров.

В своем выступлении глава кабмина упомянул об известных марафонцах в истории кыргызского спорта: бронзовом призере Олимпийских игр 1980 года в городе Москве, легендарного спортсмена Сатымкула Джуманазарова и известную в республике и за ее пределами Дарью Маслову.

Отметим, что марафон проходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимают участие более 3000 спортсменов из 22 стран мира. Иссык-Кульский марафон - это единственный марафон в Центральной Азии, который имеет статус "международного". Спортсмены-победители получат возможность участвовать в Азиатских играх, чемпионатах мира и Олимпийских играх.