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Глава МИД Кулубаев провел встречу с министром иностранных дел РТ

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- Назгуль Абдыразакова
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13 мая на полях заседания совета министров иностранных дел Содружества независимых государств в городе Душанбе министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского сотрудничества и перспективы дальнейших взаимоотношений между государствами.

Стороны подтвердили готовность к решению вопросов по делимитации и демаркации госграницы, а также в этом контексте подчеркнули важность продолжения встреч топографических рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Кроме того, министры подробно обсудили вопросы консульской сферы, в частности защиту прав и законных интересов граждан КР и РТ на территориях двух стран, и в заключение встречи обменялись мнениями по организации в ближайшей перспективе мероприятий на высоком и высшем уровнях.


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URL: https://www.vb.kg/417967
Теги:
МИД, Таджикистан, Кыргызстан
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