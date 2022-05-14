В Бишкеке продолжают благоустраивать дороги

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает ремонтировать и благоустраивать городские дороги. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на пересечении проспекта Жибек-Жолу и улицы Байтик Баатыра, по проспекту Ч. Айтматова готовят основание под укладку тротуара.

На отрезке улицы Кулатова от Байтик Баатыра до Ибраимова далее по Элебаева от Кулатова производится заливка трещин.

В жилом массиве "Алтын-Ордо" готовят основание под укладку тротуара и устанавливают бордюры.

В жилом массиве "Арча-Бешик" по улицам Жазира и Кызыл Адыр производят засыпку дороги.

По улицам Арзамасской и Корейской корректируют люки и трамбуют проезжую часть.

На улице Фучика очищают и красят бордюры. На пересечении улиц Байтик Баатыра и Донецкой и по улице Гражданской поднимают люки. На улице Мыскал готовят к установке лотков.