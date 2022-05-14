В Бишкеке продолжают благоустраивать дороги

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" продолжает ремонтировать и благоустраивать городские дороги. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, на пересечении проспекта Жибек-Жолу и улицы Байтик Баатыра, по проспекту Ч. Айтматова готовят основание под укладку тротуара.
На отрезке улицы Кулатова от Байтик Баатыра до Ибраимова далее по Элебаева от Кулатова производится заливка трещин.
В жилом массиве "Алтын-Ордо" готовят основание под укладку тротуара и устанавливают бордюры.
В жилом массиве "Арча-Бешик" по улицам Жазира и Кызыл Адыр производят засыпку дороги.
По улицам Арзамасской и Корейской корректируют люки и трамбуют проезжую часть.
На улице Фучика очищают и красят бордюры. На пересечении улиц Байтик Баатыра и Донецкой и по улице Гражданской поднимают люки. На улице Мыскал готовят к установке лотков.