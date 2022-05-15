С16 мая из-за строительства канализации будет закрыта улица Будённого

С 16 мая проезжую часть улицы Будённого закроют от улицы Куликовского до улицы Жибек-Жолу для строительства магистральных канализационных сетей с устройством канализационной насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, строительные работы будут проводиться в 5 этапов. На сегодняшний день на стадии завершения первый этап строительства магистральных канализационных сетей протяжённостью 310 погонных метров. Вторым этапом планируется строительство сетей протяженностью 500 погонных метров. В строительстве будут использованы трубы диаметром 300 мм.

В планах завершить первый и второй этап строительства сетей к концу мая текущего года.

Мэрия столицы приносит извинения за причинённые неудобства и просит автолюбителей заранее планировать свой маршрут.