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С16 мая из-за строительства канализации будет закрыта улица Будённого

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- Назгуль Абдыразакова
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С 16 мая проезжую часть улицы Будённого закроют от улицы Куликовского до улицы Жибек-Жолу для строительства магистральных канализационных сетей с устройством канализационной насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, строительные работы будут проводиться в 5 этапов. На сегодняшний день на стадии завершения первый этап строительства магистральных канализационных сетей протяжённостью 310 погонных метров. Вторым этапом планируется строительство сетей протяженностью 500 погонных метров. В строительстве будут использованы трубы диаметром 300 мм.

В планах завершить первый и второй этап строительства сетей к концу мая текущего года.

Мэрия столицы приносит извинения за причинённые неудобства и просит автолюбителей заранее планировать свой маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/417974
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
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