Прошел турнир по мини-футболу посвященный памяти Жолдошбек уулу Эркина

14 мая в городе Кара-Балта прошел турнир по мини-футболу посвященного памяти лейтенанта милиции Жолдошбек уулу Эркина погибшего при исполнении своих служебных обязанностей 14 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, на мероприятии приняли участие начальник ГУУР МВД КР полковник милиции полковник милиции Оролбек Акпаров, заместитель начальника ГУВД Чуйской области полковник милиции Каныбек Абдрахманов, начальник ОВД

Жайылского района полковник милиции Чынгыз Керимкулов, аким Жайылского района Торогелди Туркбаев, председатель ветеранов ОВД Жайылского района Жайыл Шамыров, а также родственники погибшего сотрудника Жолдошбек уулу Эркина.

Всего в турнире приняли участие 11 команд, состоящих из числа сотрудников ГРОВД Чуйской области, центрального аппарата ГУВД Чуйской области и ветеранов ОВД Жайылского района.

По итогам увлекательных игр победу одержала команда " ОВД Аламудунского района", второе заняла команда "ОВД Сокулукского района" третье – "ОВД Ыссык-Атинского района", четвёртое место команда "ОВД Чуйского района". Кроме того по завершению турнира были выбраны номинации лучший игрок, лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий и лучший бомбардир.

Всем победителям торжественно были вручены кубки и медали с денежными вознаграждениями.

Напомним, что Жолдошбек уулу Эркин родился 1982 году в селе Эриктуу Жайылском районе Чуйской области. Службу начал с 2004 года в качестве рядового сотрудника милиции ОВД Жайылского района. В 2008 году когда он работал оперативникам в отделе розыска погиб от руки особо опасного преступника. Убийца выстрелил в него в упор из обреза. Оценив его работу по обеспечению общественного порядка и в борьбе с преступностью Жолдошбек уулу Эркин указом президента в 2008 году посмертно был награжден медалью "Эрдик". Его бывшие сослуживцы, действующие сотрудники милиции, родственники в память о погибшем офицере милиции ежегодно устраивают футбольный турнир.