18 процентов населения Кыргызстана составляет молодежь

Государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов принял участие в форуме "Правильная профессия - гарантия будущего". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, выступая на мероприятии, госсекретарь отметил, что в Кыргызстане по данным национального статистического комитета, 18 процентов населения Кыргызстана составляют молодые люди.

"Как сказал президент Садыр Жапаров: "Молодежь - это надежда и доверие народа. Все мы знаем, что молодежь - наше самое главное и неотъемлемое богатство". Чтобы внести свой вклад в развитие страны, молодые люди должны быть образованными и знающими свое дело. Для достижения этой цели нужно правильно выбрать профессию. Правильный выбор профессии - залог успеха", - сказал Суйунбек Касмамбетов, добавив, что выбор будущей профессии - важный и ответственный шаг в жизни каждого человека, и это требует подготовки и знаний, времени на обдумывание, важно не допускать легкомыслия.

Он напомнил, что Садыр Жапаров подписал указ об учреждении стипендии "Эл үмүтү". Также по поручению президента кабинет министров приступил к разработке двусторонних соглашений о сотрудничестве с ведущими университетами мира.

"Сейчас в мире никто не спрашивает, есть ли у тебя диплом или нет. В первую очередь смотрят на способности. Поэтому молодёжи, в первую очередь, надо выбрать правильную профессию, которая в будущем его не только прокормит, но и даст возможность для развития", - сказал Суйунбек Касмамбетов.

Госсекретарь выразил надежду на то, что подобные мероприятия дадут свои положительные результаты, и молодые ребята, выбрав нужную профессию, внесут огромный вклад и для развития страны.