Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 86.62 - 87.62

18 процентов населения Кыргызстана составляет молодежь

832  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов принял участие в форуме "Правильная профессия - гарантия будущего". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, выступая на мероприятии, госсекретарь отметил, что в Кыргызстане по данным национального статистического комитета, 18 процентов населения Кыргызстана составляют молодые люди.

"Как сказал президент Садыр Жапаров: "Молодежь - это надежда и доверие народа. Все мы знаем, что молодежь - наше самое главное и неотъемлемое богатство". Чтобы внести свой вклад в развитие страны, молодые люди должны быть образованными и знающими свое дело. Для достижения этой цели нужно правильно выбрать профессию. Правильный выбор профессии - залог успеха", - сказал Суйунбек Касмамбетов, добавив, что выбор будущей профессии - важный и ответственный шаг в жизни каждого человека, и это требует подготовки и знаний, времени на обдумывание, важно не допускать легкомыслия.

Он напомнил, что Садыр Жапаров подписал указ об учреждении стипендии "Эл үмүтү". Также по поручению президента кабинет министров приступил к разработке двусторонних соглашений о сотрудничестве с ведущими университетами мира.

"Сейчас в мире никто не спрашивает, есть ли у тебя диплом или нет. В первую очередь смотрят на способности. Поэтому молодёжи, в первую очередь, надо выбрать правильную профессию, которая в будущем его не только прокормит, но и даст возможность для развития", - сказал Суйунбек Касмамбетов.

Госсекретарь выразил надежду на то, что подобные мероприятия дадут свои положительные результаты, и молодые ребята, выбрав нужную профессию, внесут огромный вклад и для развития страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417979
Теги:
молодежь, президент, Кыргызстан, Нацстатком, Суйунбек Касмамбетов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  