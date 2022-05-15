В турецком городе Элязыг планируют установить памятник Айтматову

Чрезвычайный и полномочный посол КР в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев в рамках рабочего визита посетил город Элязыг, где состоялось мероприятие, посвященное памяти известного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гостям продемонстрировали документальный фильм о его пребывании в 2007 году в вышеназванном городе и участии в Хазарском фестивале поэзии, тогда состоялось открытие парка в честь писателя. Участники мероприятия поделились тёплыми воспоминаниями о встрече с Айтматовым, отмечая, что данный визит был историческим.

В завершение стороны договорились совместными усилиями установить памятник писателю в вышеотмеченном парке.

Далее Омуралиев провёл о встречу с гражданами Кыргызстана, в ходе которой были обсуждены вопросы защиты их прав и интересов.