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В турецком городе Элязыг планируют установить памятник Айтматову

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- Назгуль Абдыразакова
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Чрезвычайный и полномочный посол КР в Турецкой Республике Кубанычбек Омуралиев в рамках рабочего визита посетил город Элязыг, где состоялось мероприятие, посвященное памяти известного писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гостям продемонстрировали документальный фильм о его пребывании в 2007 году в вышеназванном городе и участии в Хазарском фестивале поэзии, тогда состоялось открытие парка в честь писателя. Участники мероприятия поделились тёплыми воспоминаниями о встрече с Айтматовым, отмечая, что данный визит был историческим.

В завершение стороны договорились совместными усилиями установить памятник писателю в вышеотмеченном парке.

Далее Омуралиев провёл о встречу с гражданами Кыргызстана, в ходе которой были обсуждены вопросы защиты их прав и интересов.


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URL: https://www.vb.kg/417980
Теги:
памятник, Турция, Кыргызстан, посол, Чингиз Айтматов
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