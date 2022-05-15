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Мэр Бишкека встретился с матерями-героинями

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров встретился с матерями-героинями. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, на встрече с градоначальником побывали Джумабаева Куласал Садыбакасовна и Тажибекова Бактыгул.

Градоначальник столицы поздравил женщин с праздником, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Куласал Садыбакасовна воспитала 10 детей, из них две двойни и одна тройня. В 2011 году награждена орденом "Баатыр-Эне".

Тажибекова Бактыгул мать 10 детей. В 2000 году награждена орденом "Батыр-Эне".

Напомним, в 2012 году в Кыргызстане учреждён День матери, который ежегодно отмечают в третье воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 15 мая.


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URL: https://www.vb.kg/417981
Теги:
праздник, Бишкек, мэр, женщины
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