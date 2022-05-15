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Поздравление президента Садыра Жапарова с Днем матери

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 15 мая, поздравил кыргызстанцев с Днём матери. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие наши мамы!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем матери!

Этот праздник – не просто дань глубокого уважения и любви к вам, но и признание вашего огромного вклада в благосостояние семьи и развитие общества.

Самое прекрасное слово на земле – мама. Нет на свете человека ближе и дороже, чем мама.

Материнство – большое счастье и огромная ответственность. Именно с молоком матери мы впитываем любовь к своей родине, семейные, культурные традиции, духовные ценности, которые сохраняем и передаем из поколения в поколение.

Наш народ испокон веков почитает священный образ матери, окружает ее любовью и заботой. Мерилом гуманности и справедливости любого общества и государства в первую очередь является отношение и внимание к женщине.

Для достижения такой высокой цели особое внимание уделяется обеспечению равных прав и равных возможностей для женщин. Улучшаются условия для их трудовой деятельности, образования, укрепления здоровья, благосостояния их семей.

В ближайшее время будет принята стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года, где особое внимание будет уделено вопросам расширения экономических возможностей женщин и их участия в политической, общественной жизни страны.

Поддержка женщин и семьи – это ключевая задача, определяющая наш не только сегодняшний, но и завтрашний день. Это вклад в развитие и сохранение здоровой нации!

Дорогие наши мамы!

Выражаю вам безмерную признательность за ваш неустанный материнский труд, за душевное тепло и поддержку в жизни. Пусть ваша самоотверженность и любовь вернутся к Вам заботой и благодарностью близких! Низкий вам поклон!"


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URL: https://www.vb.kg/417983
Теги:
праздник, поздравление, женщины, Садыр Жапаров
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