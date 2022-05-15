В столице активно возводят пристройки к существующим зданиям школ

После закладки капсул в средней школе №20 завершена работа по устройству котлована, подбетонки, в процессе возведение фундамента. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. По ее данным, новая пристройка рассчитана на 500 мест.

На территории школы №73 построят учебный корпус на 525 ученических мест. В настоящее время подрядной организацией завершено устройство котлована, подбетонки, железобетонного фундамента. В процессе устройство ленточного фундамента и прокладка наружных сетей электроснабжения.

Полным ходом идут работы и в средней школе №40, где также возводят пристройку на 500 мест. Уже завершено устройство котлована в 4-х блоках, подбетонки, бетонной тумбы под фундамент и наружных сетей водопровода и канализации.

К школе №35 пристраивают спортивный зал. Уже завершили устройство котлована, подбетонки и начали работы по устройству фундамента.

Отметим, в стоимость также включены отделка зданий, строительство наружных инженерных сетей и благоустройство территории.

Напомним, 7 мая мэр столицы принял участие в церемонии закладки капсул в основание зданий и выступил с просьбой к строителям ускорить строительство зданий, чтобы успеть к началу нового учебного года.