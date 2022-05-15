Иностранным студентам посоветовали ограничить гуляние в ночное время

На днях сотрудниками службы общественной безопасности ОВД Ыссык-Атинского района в целях профилактики преступлений и правонарушений среди иностранных студентов обучающихся на территории Ыссык-Атинского района были проведены профилактические и разъяснительные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, на мероприятии приняли участие заместитель начальника ОВД Ыссык-Атинского района полковник милиции Ратбек Турусбеков, старосты студентов, преподаватели а также более 300 иностранных студентов.

В ходе проведения данной встречи заместителем начальника были доведены до сведения иностранных граждан о необходимости постоянно соблюдать общественный порядок, ограничить гуляние в ночное время суток в общественных местах в целях предотвращения краж чужого имущества, грабежей а также разбойного нападения, соблюдать правила дорожного движения, с строгим прохождением автодорог на пешеходных знаках. При этом сотрудниками милиции также были даны рекомендации иностранным студентам о необходимости постоянного контроля своих гаджетов, денежных средств и других имуществ в ходе передвижения на общественном транспорте.

В свою очередь иностранными студентами в ходе данной встречи были заданы интересующиеся вопросы в адрес правоохранителей на которые они смогли получить ответы. По итогам проеденных профилактических мероприятий было решено проведения аналогичных встреч ежемесячно.