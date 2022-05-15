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Повышен размер пособий отдельным категориям уязвимых слоев населения

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал указ "Об усилении государственной поддержки отдельным категориям уязвимых слоев населения". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в целях усиления государственной поддержки уязвимых слоев населения, в том числе граждан, осуществляющих уход за лицами с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы (старше 18 лет), нуждающимися в постоянном постороннем уходе и надзоре, глава государства постановил с 1 июня 2022 года повысить размеры следующих видов государственных выплат:

– ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, "уй-булого комок" – с 810 сомов до 1200 сомов;

– ежемесячное социальное пособие лицам с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания I группы – с 2500 сомов до 5500 сомов;

– ежемесячное социальное пособие лицам с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания II группы – с 2000 сомов до 3000 сомов;

– ежемесячное социальное пособие лицам с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания III группы – с 1500 сомов до 2000 сомов;

– ежемесячное социальное пособие детям в случае потери одного родителя – с 2000 сомов до 3000 сомов;

– ежемесячное социальное пособие матерям-героиням – с 2500 сомов до 3000 сомов;

– ежемесячное социальное пособие пожилым гражданам – с 1500 сомов до 2000 сомов;

Также постановляется ввести оплату услуг персонального ассистента лица с ограниченными возможностями здоровья с детства I группы (старше 18 лет), нуждающегося в постоянном постороннем уходе и надзоре; изыскать и выделить дополнительные финансовые средства для реализации данного указа; принять меры по повышению размера дополнительного ежемесячного социального пособия членам семей погибших и пострадавшим гражданам в событиях, произошедших 17–18 марта 2002 года, в апреле – июне 2010 года и 28–30 апреля 2021 года; принять меры, вытекающие из настоящего указа, в том числе предусматривающие внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете КР на 2022 год и прогнозе на 2023–2024 годы".

Ответственность за исполнение указа возложен на кабмин.


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URL: https://www.vb.kg/417988
Теги:
пособия, президент, Кыргызстан, кабмин
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