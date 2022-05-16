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Теперь оплатить проезд в автобусах и троллейбусах можно картой "Элкарт"

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- Айжан Мамбеталиева
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В столичном муниципалитете сообщают, что теперь в общественном транспорте Бишкека проезд можно оплачивать бесконтактными банковскими картами "Элкарт".

Новая функция доступна во всем муниципальном транспорте в пилотном режиме.

Для оплаты проезда нужно приложить банковскую карту к валидатору "Тулпар" со знаком приема бесконтактной оплаты и подождать пару секунд, пока пройдёт оплата.

Терминалы принимают к оплате бесконтактные карты "Элкарт" всех банков Кыргызстана. Горожане могут продолжать оплачивать проезд бесконтактными картами Visa любого банка.

Проект осуществлён мэрией столицы совместно с банком партнером проекта "Тулпар" Кыргызкоммерцбанк и национальной платежной системой "Элкарт".


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URL: https://www.vb.kg/418000
Теги:
мэрия, транспорт, Бишкек, общественный транспорт
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