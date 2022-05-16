В Бишкеке продолжается ремонт улицы Кривоносова, от Льва Толстого до Тойгонбаева.

Длина участка составляет 930 метров, ширина проезжей части 7 метров.

В рамках реконструкции предусмотрена полная замена дорожной одежды и двухслойное асфальтобетонное покрытие. От улицы Тойгонбаева до Алыбаева по западной стороне построят ирригационную сеть, до улицы Льва Толстого ирригацию проложат с обеих сторон.

Также с обеих сторон проложат тротуар шириной 1,5 метра.

Работы по реконструкции улицы начали в июне прошлого года. Тогда на всей протяженности улицы успели уложить нижний слой асфальтобетонного покрытия, а от улицы Толстого до улицы Алыбаева уложили и верхний слой, завершили устройство тротуара и ирригационной сети. В связи с похолоданием в ноябре работы были приостановлены.

В мае работы возобновили, сейчас уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, завершили устройство ирригационной сети и пешеходного тротуара от улицы Тойгонбаева до Амосова. В процессе асфальтирование тротуара от улицы Амосова до Захарьева, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Реконструкция улицы осуществляется в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети г. Бишкек", реализуемого за счет гранта КНР.