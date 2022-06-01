Чыпалак Баатыр: Если откроем казино, то все кыргызстанцы будут крутыми!

Зарылбек Аликенов более известный в народе как "Чыпалак баатыр", он же исполнитель силовых трюков, рассказал в интервью редакции vb.kg о своем новом занятии в качестве народного ревизора.

Так Аликенов проверяет качество дорог, цены на продукты и многое другое. Он также считает, что казино в Кыргызстане должны быть открыты исключительно для иностранцев.

Кроме этого, он признался, что ему не нравиться, когда его называют "Чыпалак батыром".

Об этом и другом смотрите в интервью с Зарылбеком Аликеновым: