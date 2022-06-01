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Чыпалак Баатыр: Если откроем казино, то все кыргызстанцы будут крутыми!

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- Назгуль Абдыразакова
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Зарылбек Аликенов более известный в народе как "Чыпалак баатыр", он же исполнитель силовых трюков, рассказал в интервью редакции vb.kg о своем новом занятии в качестве народного ревизора.

Так Аликенов проверяет качество дорог, цены на продукты и многое другое. Он также считает, что казино в Кыргызстане должны быть открыты исключительно для иностранцев.

Кроме этого, он признался, что ему не нравиться, когда его называют "Чыпалак батыром".

Об этом и другом смотрите в интервью с Зарылбеком Аликеновым:


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URL: https://www.vb.kg/418007
Теги:
Кыргызстан, активисты
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