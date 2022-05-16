В столице прошел пеший марш матерей

В честь праздника, посвященного Дню матери, в столице состоялся пеший марш матерей с 7 областей страны.

Участники стартовали от кинотеатра "Россия" и направились в сквер имени Горького, где были организованы концертная программа, мастер-классы и развернута ярмарка национальных изделий, изготовленных матерями.

С поздравительной речью выступил мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров, он пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Данное мероприятие организовано по инициативе Партии пенсионеров Кыргызстана при поддержке акимиата Первомайского района, департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкека, МП "Бишкексвет" и "Тазалык".

Напомним, в 2012 году в Кыргызстане учреждён День матери, который ежегодно отмечают в третье воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 15 мая

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