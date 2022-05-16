Найден новый антидепрессант. Его выделили из коры тропического дерева

Американские ученые выделили из коры дерева Galbulimima belgraveana, которое коренные народы Австралии и Папуа Новой Гвинеи используют в медицинских и религиозных целях, алкалоид, получивший название GB18. Об этом пишет naked-science.ru.

Исследователи выяснили, что данный алкалоид взаимодействует с опиоидными рецепторами, однако не активирует, а блокирует их, и поэтому может выступать в качестве антидепрессанта.

Дерево Galbulimima belgraveana произрастает только в отдаленных тропических лесах Папуа Новой Гвинеи и севера Австралии. Коренные народы издавна используют его кору. Отвар из нее вызывает сонное состояние, но в то же время действует как обезболивающее и жаропонижающее.

Чтобы исследовать эти эффекты, ученые из Scripps Research выделили более 40 уникальных химических соединений из коры деревьев, чтобы воспроизвести их в лабораторных условиях и описать механизм действия. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature.

Алкалоиды Galbulimima belgraveana стали известны еще в 50-х годах XX века. Было показано, что наряду с другими эффектами они снимают спазмы гладкой мускулатуры и изменяют ритм сердцебиения. Один из них - GB18 влиял также на поведение мышей. Однако не было возможности синтезировать соединение в лаборатории для оценки его терапевтической ценности.

GB18 имеет сложную трехмерную структуру. Теперь ученым удалось разработать специальный метод синтеза, позволивший воспроизвести ее в лабораторных условиях. Предложенный авторами метод можно использовать также для создания других химических соединений, напоминающих GB18.

Ученые выяснили, что вещество связывается с опиоидными рецепторами - мишенями множества обезболивающих и наркотических препаратов. Однако в то время как опиоидные анальгетики и наркотические алкалоиды активируют опиоидные рецепторы, GB18 отключает их. Молекула связывается с двумя разными типами опиоидных рецепторов в головном мозге, которые никогда раньше не определялись как мишени каких-либо алкалоидов Galbulimima belgraveana.

Теперь исследователи изучают подробности взаимодействия GB18 с опиоидными рецепторами. Его уникальные свойства могут оказаться полезными при лечении депрессии и тревожных расстройств. В дальнейшем ученые планируют адаптировать GB18 для использования человеком, чтобы создать лекарства на его основе.