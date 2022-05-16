Китай назвал дату окончания локдауна в Шанхае

Правительство КНР планирует возобновить нормальную жизнь в Шанхае с 1 июня после локдауна, введенного из-за COVID-19, =https://www.reuters.com/world/china/shanghai-aims-return-normal-life-june-1-city-official-2022-05-16/передает Reuters.

Заместитель мэра Цзун Минг, выступая на ежедневной онлайн-пресс-конференции, дал самый четкий график возвращения к нормальной жизни для 25 миллионов жителей города, которые находились в локдауне более шести недель.

Власти Шанхая объявили, что эпидемия в городе находится под контролем, но они также заявили, что их целью до 21 мая будет предотвращение возобновления инфекций, что означает, что многие ограничения останутся в силе.

"Ликвидация случаев заболевания за пределами карантинных зон является ключевым условием для возобновления нормальной жизни в соответствии со строгой китайской политикой нулевого карантина", - говорится в сообщении.

Напомним, строгий локдаун из-за распространения коронавируса в Шанхае был введен в несколько этапов. 28 марта строгие карантинные меры были введены в восточной половине, а с 1 апреля ограничения коснулись западной стороны.