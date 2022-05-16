Бишкекчан приглашают проверить артериальное давление

В Бишкеке завтра, 17 мая, пройдет акция "Узнай свое давление!", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертензией. Мероприятие организовано Национальным центром кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова при содействии Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации, а также Бишкекского центра укрепления здоровья.

В день акции все желающие могут бесплатно узнать цифры артериального давления и проверить свои легкие. А населению с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний врачи Наццентра кардиологии и терапии бесплатно определят уровень сахара крови и окажут консультативную помощь.

Время: 17 мая с 10 до 16 часов.

Место: НЦКТ, областные больницы, ЦСМ, ЦОВП по месту жительства.

ТРЦ "Дордой-Плаза", "АзияМолл", "Бишкекпарк".