Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 86.62 - 87.62

Бишкекчан приглашают проверить артериальное давление

397  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке завтра, 17 мая, пройдет акция "Узнай свое давление!", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертензией. Мероприятие организовано Национальным центром кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова при содействии Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации, а также Бишкекского центра укрепления здоровья.

В день акции все желающие могут бесплатно узнать цифры артериального давления и проверить свои легкие. А населению с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний врачи Наццентра кардиологии и терапии бесплатно определят уровень сахара крови и окажут консультативную помощь.

Время: 17 мая с 10 до 16 часов.

Место: НЦКТ, областные больницы, ЦСМ, ЦОВП по месту жительства.

ТРЦ "Дордой-Плаза", "АзияМолл", "Бишкекпарк".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418027
Теги:
медицина, врачи, акция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  