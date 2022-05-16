В Бишкеке очередной павильон на месте зеленой зоны

В Бишкеке жители дома по улице Усенбаева, 3 сообщают о строительстве павильона прямо под их окнами на зеленой части газона, что грозит вырубкой деревьев. Жители дома возмущены и обратились в мэрию, акимиат Свердловского района, Жогорку Кенеш и к президенту.

"В ответ на наше письмо пришла комиссия и показала документы на аренду этого места А. Джумаевым. Комиссия разводит руками и говорит, что мы ничего не можем сделать, несмотря на то, что мы жители возмущены тем, что на этом участке мы сами сажали деревья много лет назад и теперь они будут срублены", - пишут в своем обращении жители домов по Усенбаева, 3.

Они также добавляют, что напротив соседнего дома раннее, несмотря на общественное возмущение, этот же Джумаев открыл коммерческое футбольное поле, где "игроки матерятся, играют до поздней ночи, мусорят и паркуют свои машины".

Бишкекчане отмечают, что таким образом нарушаются санитарные нормы и их право на свежий воздух.

"Мало того что по улице Линейной куча шашлычных с музыкой, дымом и пьяными людьми, так теперь ещё и мэрия выдает участки, где растут деревья, под строительство", - возмущаются жители дома.