Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 86.62 - 87.62

В Бишкеке очередной павильон на месте зеленой зоны

306  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке жители дома по улице Усенбаева, 3 сообщают о строительстве павильона прямо под их окнами на зеленой части газона, что грозит вырубкой деревьев. Жители дома возмущены и обратились в мэрию, акимиат Свердловского района, Жогорку Кенеш и к президенту.

"В ответ на наше письмо пришла комиссия и показала документы на аренду этого места А. Джумаевым. Комиссия разводит руками и говорит, что мы ничего не можем сделать, несмотря на то, что мы жители возмущены тем, что на этом участке мы сами сажали деревья много лет назад и теперь они будут срублены", - пишут в своем обращении жители домов по Усенбаева, 3.

Они также добавляют, что напротив соседнего дома раннее, несмотря на общественное возмущение, этот же Джумаев открыл коммерческое футбольное поле, где "игроки матерятся, играют до поздней ночи, мусорят и паркуют свои машины".

Бишкекчане отмечают, что таким образом нарушаются санитарные нормы и их право на свежий воздух.

"Мало того что по улице Линейной куча шашлычных с музыкой, дымом и пьяными людьми, так теперь ещё и мэрия выдает участки, где растут деревья, под строительство", - возмущаются жители дома.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418028
Теги:
благоустройство, нарушения, экология, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  