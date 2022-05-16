Стоматолог назвала продукты, провоцирующие развитие кариеса

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказали, что развитию кариеса способствует употребление сахара, соли, продуктов с повышенной кислотностью, а также любой другой еды, которая застревает в зубах. Об этом сообщает URA.RU.

"Сахар разрушает эмаль зубов. Например, леденцы сладкие провоцируют кариес. Он еще быстрее начинает развиваться в полости рта, поэтому мы детей пытаемся ограничить в употреблении сладкого, Углеводы также могут разрушать эмаль. Остатки пищи: мяса, колбасы, которые застревают меж зубных контактов приводят к ее разрушению", - рассказала Балакирева.

По словам Конникова, для людей с проблемными зубами не рекомендуется злоупотребление многими продуктами.

"Сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Излишнее употребление сладкого, соленого им не рекомендовано", - рассказал стоматолог