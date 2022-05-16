Задержан мужчина, который пытался дать взятку сотруднику ГКНБ

Пресс-служба ГКНБ сообщает, что в рамках проводимых мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью 12 мая на территории города Кадамжай задержана грузовая автомашина, перевозившая 25 тонн минеральных удобрений, ввезенных на территорию Кыргызстана контрабандным путем из соседнего государства под управлением гражданина КР Р.Р.Ч., уроженца и жителя Ноокатского района Ошской области.

Вместе с тем установлено, что владельцем груза является гражданин КР А.П., житель села Бел Ноокатского района Ошской области.

При этом А.П., признав, что данный груз был ввезен контрабандным путем, с целью сокрытия данного факта стал предлагать сотрудникам национальной безопасности денежные средства в попытке избежать уголовной ответственности. В результате по данному факту в АИС ЕРП было зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 УК КР ("Дача взятки").

В этот же день при попытке передать денежные средства сотруднику ГКНБ в сумме 200 тысяч сомов А.П. был задержан с поличным.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.