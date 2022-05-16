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Государству возмещен ущерб на сумму более 11 миллионов сомов

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- Айжан Мамбеталиева
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Прокуратурой Баткенской области к уголовной ответственности привлечены должностные лица Баткенского областного управления капитального строительства по факту принятия в эксплуатацию незавершенного строительства Баткенской областной телерадиокомпании, расположенного в Баткене.

Так, ответственные лица Баткенской УКС актом приняли в эксплуатацию строительство здания Баткенской областной телерадиокомпании со сметной стоимостью 38 441 057 сомов, выполненного со стороны подрядчика ОсОО "А.Э".

Однако следствием установлено, что подрядчиком не выполнены и не сданы строительные работы на сумму 11 414 987 сомов, которые по результатам следственных мероприятий возмещены в полном объеме.

По результатам расследования должностные лица привлечены к уголовной ответственности по статье 337 ("Злоупотребление служебным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и дело направлено в суд для рассмотрения.


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URL: https://www.vb.kg/418036
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, прокуратура
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