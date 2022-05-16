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Городские службы продолжают благоустраивать центральную часть столицы

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- Айжан Мамбеталиева
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По линии МП "Бишкекасфальтсервис" начаты работы по укладке брусчатки на пешеходных дорожках в сквере Т. Турсунбаевой. Уложена брусчатка площадью 1200 квадратных метра, произведен демонтаж и установка 60 дорожных бордюров перед Кыргызским национальным драматическим театром. Завершены работы по устройству ирригации в сквере Трудовой cлавы.

По линии МП "Бишкекзеленхоз" проведены работы по устройству поливочного водопровода вокруг Монумента дружбы народов, вокруг Дом правительства, вокруг Жогорку Кенеша.

Также озеленители произвели работы по устройству газонов по адресам:

  1. ул. Орозбекова, от пр. Чуй до ул. Фрунзе;
  2. ул. Абдумомунова, от ул. Панфилова до ул. Орозбекова;
  3. пр. Чуй, от ул. Панфилова до ул. Логвиненко;
  4. ул. Фрунзе, от ул. Панфилова до ул. Раззакова;
  5. ул. Панфилова, от ул. Фрунзе до ул. Абдумомунова.

По линии МП "Бишкексвет" подготовлены бетонные основания под установку 10 опор освещения, проложены траншеи под укладку кабельных линий протяженностью 360 погонных метров.

По линии МП "Тазалык" произведен демонтаж покрытия из брусчатки по пр. Чуй, от ул. Панфилова до ул. Логвиненко, демонтаж бетонного фундамента ограждения здания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, завершены работы по укладке нового покрытия с поправкой бордюрного камня.

Также завершены работы по фрезерованию и укладке щебеночно-мастичной асфальта по улице Раззакова, от Чуй до Фрунзе, Орозбекова, от Чуй до Фрунзе, Абдумомунова, от Эркиндик до Панфилова.


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URL: https://www.vb.kg/418037
Теги:
мэрия, Бишкек
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