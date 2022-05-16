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Объявлен конкурс на нанесение мурала на стену школы № 54

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках обновления фасадов зданий акимиат Первомайского района объявляет конкурс на нанесение мурала на стену школы № 54 (Фучика, 76). Для этого нужны спонсоров, готовые выделить незначительные средства на воплощение проекта.

На конкурс принимаются проектные работы как в цветном, так и черно-белом исполнении по картине Андрея Кончаловского "Первый учитель", снятого по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова.

Тематическое направление: изобразить главных актеров данного кино Наталию Аринбасарову и Болота Бейшеналиева.

Участие в конкурсе бесплатное, заявки вместе с эскизом работы принимаются по электронной почте с пометкой "На конкурс": orgotdelpra@mail.ru

Итоги конкурса будут объявлены до 1 июня. В награду победитель сможет внести свое имя в художественной работе и оставить свой след нашей столице.

Реализовать свои идеи и предложить творческие проекты для создания мурал-арта могут как граждане, так и творческие группы.


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URL: https://www.vb.kg/418038
Теги:
Первомайский район, школа, Бишкек, граффити
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